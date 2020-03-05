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Korona-virüs dünyayı kasıp kavuruyor!

Korona-virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Virüs dünya üzerinde yayılmaya devam ediyor.Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.

05 Mart 2020 Perşembe 01:01
Korona-virüs dünyayı kasıp kavuruyor!

Koronavirüs (covid-19) dünyayı kasıp kavuruyor. covid-19 virüs yüzünden tüm dünya panikte. Özellikle son zamanlarda İran ve İtalya'da hayatı felç eden koronavirüs için çok kötü haberler gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüs için gelen en son haberler...

İTALYA

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Ülkede, patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölü sayısı, son iki haftadır devam eden acil durumda, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Eğitime 15 Mart'a kadar ara verildi İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Başbakan Giuseppe Conte ile başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

ALMANYA

Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 262 olurken, 45 kişinin daha hastalığa yakalandığı Fransa'da toplam sayı 257'ye yükseldi.

İSPANYA

İspanya'da bugün 30 kişinin daha eklendiği vaka sayısı toplamda 190'a ulaşırken, ülkede ilk defa çocuklarda da koronavirüs vakası tespit edildi. Madrid'de 4 yaşında bir çocukta, Castilla y La Mancha bölgesinde 4 ve 11 yaşlarında olmak üzere üç çocukta koronavirüs olduğu belirtildi.

İNGİLTERE

İngiltere'de görülen koronavirüs vaka sayısına 36 kişi daha eklenerek, toplam sayı 87'ye yükselirken, İsviçre'de teyitli vaka sayısı 77 oldu.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapılacak bir yasal değişiklikle virüs bulaşan ve kendilerini izole eden kişilere ilk günden itibaren ücretli izin verileceğini açıkladı.

VE DİĞER ÜLKELER 

Hollanda'da hastalığı taşıyan kişi sayısı 38'e ulaşırken, Avusturya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 27'ye dayandı, Çekya'da ise bu sayı 8 oldu.Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros da ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Varazdin şehrinde virüs tespit edilen kişinin, kısa bir süre önce İtalya'dan döndüğü açıklandı.Kovid-19 taşıyan kişi sayısı Yunanistan'da 9'a, Danimarka'da ise 10'a ulaştı.

Polonya ve Macaristan'da ilk vakalarYeni tip koronavirüs, Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılıyor.Polonya ve Macaristan'da ilk Kovid-19 vakaları bugün tespit edildi.

IRAK'TA ÖLÜMLER ARTIYORIrak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasında ikinci ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Son Güncelleme: 05.03.2020 01:12
Anahtar Kelimeler:
AvrupaKoronavirüs
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