Korona virüsü ciddiye almayan Belarus'tan ilk ölüm haberi geldi

Dünyayı esir alan ve binlerce kişinin hayatına mal olan korona virüs salgın hastalığını ciddiye almayan ve salgınına karşı ek önlemler almanın gereksiz olduğunu düşünülen ülkede, vürs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Belarus Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede koronavirüse yakalanan kişi sayısı son üç gün içinde 58 kişi artarak 152 kişiye yükselirken, koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı ise bugün gerçekleşti.

İLK ÖLÜM HABERİ

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi 75 yaşındaki tiyatro sanatçısı Viktor Daşkeviç oldu. Daşkeviç’in eşi yaptığı açıklamada, Viktor Daşkeviç’in ilk gittiği hastanede kendisine zatürre teşhisi konduğunu ve ilk koronavirüs testinin negatif çıktığını, ancak rahatsızlığının artması üzerine gittiği diğer hastanede yapılan testte sonucun pozitif çıktığını söyledi.

"SINIRLARI KAPATMA APTALLIK" DEMİŞTİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınının görülmeye başlandığı Mart ayının başlarında yaptığı açıklamada, salgına karşı önlemlerin abartılmaması gerektiğini söylemiş ve salgın nedeniyle sınırların kapatılmasını ‘aptallık’ olarak nitelendirmişti. Lukaşenko, koronavirüse karşı en etkili yöntemlerin, günde 40-50 gram votka içmek ve haftada birkaç kez saunaya girmek olduğunu söylemişti.

AVRUPA'DA LİGLERİN DEVAM ETTİĞİ TEK ÜLKE

Tüm Avrupa ülkerinde ligler korona virüs salgını ile ertelenmişti ancak belarusta maçlar seyircili oynamaya devam ediyor.