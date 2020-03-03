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Korona-virüsü İran'da can almaya devam ediyor! Son bilanço ürkütücü!

Korono-virüsü iran'da öldürmeye devam ediyor.Virüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.

03 Mart 2020 Salı 15:57
Korona-virüsü İran'da can almaya devam ediyor! Son bilanço ürkütücü!

Alınan her türlü önleme rağmen korona-virüsü yayılmaya devam ediyor.

İran'da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği haberleri gündeme bomba gibi düşerken son olarak 11 kişinin daha hayatını kaybettiği haberi geldi.

İran dan gelen son haberlere göre ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 835 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Reisi, böylece ölü sayısının 77'ye, vaka sayısının 2 bin 336'ya çıktığını söyledi.

Bakan Yardımcısı, şu ana kadar 8 bin 532 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve 5 bin 737 kişiden test alındığını belirtti.

TABURCU EDİLEN HASTALAR OLDU

435 kişi iyileşerek, taburcu edildi

Reisi, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 435 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini ve bunun ümit verici olduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını kaydetti.

Bu arada İran medyasına göre, hayatını kaybedenler arasında Yargı Erki Başkan Danışmanı Ahmed Tuyeserkani de bulunuyor.

Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde virüs tespit edildiğini ve Meclisin oturumlara ara verdiğini söylemişti.

Son Güncelleme: 03.03.2020 16:09
Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüs
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