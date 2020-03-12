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Korona-virüsü İran ekonomisini yıktı geçti! İran İMF'nin kapısını çaldı!

Çin'de patlak veren korona-virüs dalga dalga yayılmaya devam ederken,bulaştığı ülkelerde zor günler geçiriyor.Bu ülkelerden biri de iran. Virüs İran ekonomisini felç etmiş durumda.İran merkez bankası başkanı İMF'den 5 milyar dolar kredi istediklerini açıkladı. Detaylar Haberimizde..

12 Mart 2020 Perşembe 15:40
Korona-virüsü İran ekonomisini yıktı geçti! İran İMF'nin kapısını çaldı!

IMF'nin koronovirüs salgını ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık yardım paketi açıklamasının ardından iran İMF'nin kapısını çaldı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Kovid-19 salgını ile mücadele eden ülkelere ayırdığı 50 milyar dolarlık yardım paketinden faydalanmak için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazdığını duyurdu.

IMF Başkanı Georgieva'nın, "Kimse finansal kaynak eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmemeli." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Himmeti, İran'ın bütün eyaletlerinde görülen salgınla mücadele için ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Himmeti, salgının ülkedeki etkisi ve İran'ın IMF'deki kotası göz önünde bulundurularak Hızlı Finansman Aracı (RFI) kaynaklarından yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlanmasını istedi.

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Son Güncelleme: 12.03.2020 15:56
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