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Korona virüsü Türkiye'ye yaklaştı, İran'da 2 kişide virüse rastlandı

Çin'de ortaya çıkan yeni Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşmasından sonra tüm dünyaya tehlike saçan salgın son olarak İran'da göründüğü bildirildi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:35
Korona virüsü Türkiye'ye yaklaştı, İran'da 2 kişide virüse rastlandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, tarafından yapılan bir açıklamada İran'ın Kum şehrinde son 2 günde şüpheli korona virüsü vakaları tespit edildiği bildirildi. Bu açıklamasının hemen ardından Cihanpur, “Son 2 gün içinde Kum’da şüpheli corona virüsü vakaları tespit edildikten sonra, Kum’da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir” diye konuştu.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da tespit edilmesi sonrasında Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını açıkladı ve açıklamasında “Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif corona virüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıİranKorona Virüsü
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