Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da tespit edilmesi sonrasında Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını açıkladı ve açıklamasında “Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif corona virüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Korona virüsü Türkiye'ye yaklaştı, İran'da 2 kişide virüse rastlandı
Çin'de ortaya çıkan yeni Korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşmasından sonra tüm dünyaya tehlike saçan salgın son olarak İran'da göründüğü bildirildi.
19 Şubat 2020 Çarşamba 16:35