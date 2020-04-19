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Korona virüsünü bitiren ülke Moritanya! Ülkede vaka kalmadı

Afrika ülkesi Moritanya ülkedeki son korona virüs taşıyan hastanın da iyileştiğini açıkladı.Böylelikle ülke de aktif korona virüs vakası taşıyan hasta kalmadı.

19 Nisan 2020 Pazar 12:58
Korona virüsünü bitiren ülke Moritanya! Ülkede vaka kalmadı

Afrika ülkesi Moritanya Dünyanın yoğun bir şekilde mücadele verdiği ve binlerce insanın hayatına mal olan korona virüs salgın hastalığını tamamen bitirdiği açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.
 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


 Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

KARANTİNA BAŞLATAN İLK AFRİKA ÜLKESİ OLMUŞTU


 Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.

Son Güncelleme: 19.04.2020 13:06
Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsMoritanyaAfrika ülkesi
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