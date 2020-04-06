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Korona virüsünün giremediği ülkeye kasırga darbesi!

Korona virüs salgın hastalığının esir alamadığı dünyada ki bir kaç ülkelerden biri olan pasifik okyanusu ada ülkesi Vanuatu'yau Harold kasırgası yıktı geçti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 19:32
Korona virüsünün giremediği ülkeye kasırga darbesi!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyası esir alan korona virüs salgın hastalığının henüz ulaşamadığı ülkelerden biri olan Vanuatu'yu kasırga kasıp kavurdu.

Ülkede görülen Harold kasırgası bir hafta önce komşu ülke Solomon Adaları'nda etkili olmuş ve 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saatte 235 kilometre hızla esen fırtınanın gece yarısı en yüksek seviye olan kategori 5'e çıktığı belirtilirken, şimdiye kadar can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

270 bin nüfuslu ülkede birçok ev ve iş yeri sert rüzgar nedeniyle yıkılırken, ağaçlar devrildi, yüzlerce otomobil ve tekne savrularak kullanılamaz hale geldi. Çok katlı binaların olmadığı ülkede fırtınadan kaçan bir çok kişiyse çareyi dağlardaki mağaralara sığınmakta buldu. 

Avustralya'nın yaklaşık 2000 kilometre doğusunda bulunan ülkede, yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı yetkililerin endişelendiği, Covid 19 virüsünün yayılması durumunda diğer ülkelerden yardım talep edeceği belirtildi.

Bu açıklama üzerine Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern harekete geçerek istenildiği taktirde ülke ordusunun yardıma hazır olduğunu ve bölgeye arama kurtarma, sağlık ve diğer amaçlar için asker gönderebileceklerini söyledi.

2015'teki fırtına ülkenin 3'te ikisini yok etti
Pasifik Okyanusu'nda volkanik bir ada ülkesi olan Vanuatu'da 2015 yılında meydana gelen Pam kasırgası sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, ülke modern tarihinin en büyük maddi hasarına uğramıştı.

Dünya Bankası'nın verilerine göre Pam kasırgası sonrası Vanuatu'nun ekonomik değerlerinin üçte ikisi yok olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsVanuatuPasifik Okyanus
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