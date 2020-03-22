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Korona virüsünün tedavisi ABD'de 35 bin dolar!

Korona vakalarının ABD'de artarak görülmesi ve tedaviye hastanelerde ihtiyaç duyan kişilerin artmasıyla ABD'deki hastanelerin korona ya kestikleri faturalara sert eleştiriler gelmeye başladı..

22 Mart 2020 Pazar 11:20
Korona virüsünün tedavisi ABD'de 35 bin dolar!

Dünyayı esir alan korona virüsü ABD'de sağlık sisteminde krize neden oldu. Bazı hastaneler korona virüs tedavisi için 35 bin dolar fatura kesiyor.

ABD'de koronavirüs teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın, yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı.

Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine "zatürre" olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı.

Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye gittiğini ve son gidişinde kendisine koronavirüs testi yapıldığını belirten Askini, testten 3 gün sonra aldığı sonuçlarda kendisinde virüse rastlandığını kaydetti.

YAKLAŞIK 35 BİN DOLARLIK FATURA
Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü atlattığını ancak yine de tedbiri elden bırakmadığını kaydeden Askini, söz konusu ücretin karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve bekleme sürecinde olduğunu aktardı.

FATURA, HASTANEYE GÖRE DEĞİŞİYOR
ABD'de koronavirüs testleri, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirildi.

Ancak yine de ilk muayene ve tedavi süreci için hastalara çıkacak faturanın ne kadar olduğu, testin hangi laboratuvarda yapıldığına, tedavi uygulanan hastaneye ve kişinin sağlık sigortasının kapsamına göre farklılık gösteriyor.

9 BİN DOLARDAN 20 BİN DOLARA.
Kaiser Family Foundation'ın yayımladığı bir araştırmaya göre, koronavirüs testleri ve tedavisi için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkarken, kişinin tedavi sürecine göre bu rakam 20 bin doları bulabiliyor.

Son Güncelleme: 22.03.2020 11:29
Anahtar Kelimeler:
ABDKorona Virüs
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