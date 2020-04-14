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Korona'ya karşı test edilen sıtma ilacı denekleri öldürdü!

Korona salgın hastalığına karşı ilaç denemelerinde bulunan Brezilya'da virüse karşı test edilen sıtma ilacı klorokin difosfatın deneklerin ölümüne yol açtı araştırma yarıda kesildi.

14 Nisan 2020 Salı 20:56
Korona'ya karşı test edilen sıtma ilacı denekleri öldürdü!

Dünya'yı kasıp kavuan korona salgın hastalığına karşı bazı ülkeler farklı ilaçlar kullanarak hastalığı tedavi etmeye çalışıyor.Brezilya'da bu ülkelerden bir tanesi.

Ülkenin amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.

Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti.

"Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Covid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.

İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Covid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Covid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaHidroklorokinSıtma IlacıKorona Virüs Hastalığı
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