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Koronanın durdurulamaz yükselişi devam ediyor! Vaka sayısı 1,5 Milyonu geçti

Dünyayı esir alan korona virüs durdurulamaz biçimde ilerliyor. Vaka sayısı son verilere göre 1,5 Milyonu geçti.Ülkelerde korona virüs salgın hastalığı sebebiyle binlerce insan hayatını kaybetti ve can kaybı sayısı her geçen saniye artıyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 23:50
Koronanın durdurulamaz yükselişi devam ediyor! Vaka sayısı 1,5 Milyonu geçti

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı titreten salgın hastalık önlenemez biçimde ilerleyişini sürdürüyor.Dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 501 bin 62'ye ulaştı.Hastalığı iyileştirecek tedavi ve aşı çalışmaları son sürat devam etmesine rağmen henüz kesin bir ilaç veya aşı bulunmuş değil.Tüm ülkeler olağan üstü tedbirler alarak bu amansız hastalığın önüne geçmeye çalışıyor.

VAKA SAYISINDA REKOR ABD'DE

En çok vaka görülen ülke 422 bin 800 ile ABD olurken, onu 146 bin 690 vakayla İspanya, 139 bin 422 ile İtalya, 112 bin 950 ile Fransa ve 111 bin 779 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 802 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İran (64 bin 586), İngiltere (60 bin 733), Türkiye (38 bin 226), Belçika (23 bin 403), İsviçre (23 bin 248), Hollanda (20 bin 549), Kanada (19 bin 195), Brezilya (15 bin 927), Portekiz (13 bin 141), Avusturya (12 bin 941) ve Güney Kore (10 bin 384).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 87 bin 830 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 319 bin 214 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 94 bin 18 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ÜLKELERDEKİ ÖLÜM SAYILARI (Sıralamada ilk 5)

İtalya (17.669 kişi ) ABD (14.262 kişi) , İspanya (14.673 kişi) , Fransa(10.884 kişi) , İran(4.003 kişi) ,

Son Güncelleme: 09.04.2020 00:07
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Korona Virüs Tüm Dünya Vaka Sayısı
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