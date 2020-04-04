İstanbul 10°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
350.305
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2649
EURO
7.2349

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Vaka sayısı 4 ayda 1 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerde yeni vakalara ilişkin verilerin değerlendirilemesi sonucu 4 ayda dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 117 bin 942'ye ulaştı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 13:59
Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Vaka sayısı 4 ayda 1 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentine 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgını bilançosu giderek ağırlaşıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 130 bini, ölü sayısı 60 bini geçti. Türkiye'de vaka sayısı 21 bin ve ölü sayısı 425 olarak kaydedildi.

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke 277 bin 475 ile ABD olurken, onu 119 bin 827 vakayla İtalya, 119 bin 199 vakayla İspanya ve 91 bin 159 vakayla Almanya izledi. Kovid-19 virüsü nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşanırken ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.

Yeni tip koronavirüsten dolayı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya, kayıtlara '1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler' olarak geçti.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, tespit edilen vaka sayısı 844'e yükseldiği bildirilirken, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 359'a, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 9 bin 56'ya yükseldiği belirtildi.

Japonya’da 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 88'e yükseldiği açıklandı ve diğer bir ülke olan Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 950'ye çıktığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Son DurumKoronavirüsüÖlü SayısıVaka SayısıBilançoDünya Geneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!
ABD'de koronavirüs vakaları bebeklere de sıçradı!
Ekvator'da mezarlıklar bile doldu!
Ekvator'da mezarlıklar bile doldu!
Maske takmaya zorlamayan Beyaz Saray'dan 'şal' tavsiyesi!
Maske takmaya zorlamayan Beyaz Saray'dan 'şal' tavsiyesi!
ABD'de 24 saatte rekor ölüm sayısı!
ABD'de 24 saatte rekor ölüm sayısı!
İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina süreci uzatılıyor!
İngiltere Başbakanı Johnson'ın karantina süreci uzatılıyor!
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 10 bin 3'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 10 bin 3'e yükseldi

Popüler Haberler

Süper Ay tutulması nedir? Nisan 2020 Süper Ay tutulması hangi tarihte, ne zaman?
Nisan 2020'de Kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacak?
Görüntülü görüşme ve konuşma telekonferans için en iyi sohbet programları
Geçmiş zamanlarda banka sınavlarında çıkmış 40 soru ve cevabı
Biz Bize Yeteriz TÜRKİYEM Milli Dayanışma kampanyası hesap, SMS bilgileri nedi? Kampanyaya nasıl bağış yapılıyor?
İstanbul'a kimler giriş çıkış yapabilecekler? Giriş çıkış şartları neler?
Nisan 2020 BİMCELL bedava internet kampanyaları1 GB, 5 GB, 6 GB, 8 GB hediye internet
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 10 Bin TL kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Silah bulundurma ruhsatı alma şartları nelerdir? Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı nereden nasıl alınır?
Maske fiyatları ne kadar? Corona virüsü için N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri özellikleri ve fiyatları ne kadardır, nerede satılıyor?
AÖF online internet sınavında kopya nasıl engellenecek?
Kuruluş Osman Batur öldü mü, diziden ayrıldı mı? Eren Hacısalihoğlu diziden neden ayrıldı?
Ponzi sistemi nedir, sistem nasıl işliyor? Charles Ponzi kimdir? Ponzi sistemini neden çıkarmıştır?
Kredi kartı yeni asgari ödeme tutarı kaç oldu? Kredi Kartı asgari ödeme oranları düşürüldü!
Dudullu Postası Emine kimdir? Gerçek adı nedir? Ayda Aksel hakkında bilgiler
Aleyna Tilki’nin sokağa çıkması yasaklandı mı? Aleyna Tilki kaç yaşında?
Çocuk parası alabilmek için gerekli evraklar nelerdir? Yeni doğan bebek parası şartları ve evrakları
4 - 5 Nisan 2020 Cumartesi Pazar nöbetçi noter açık mı? Haftasonu noterler hizmet verecek mi?
Evde bakım parası alanlar 1000 TL sosyal yardım ödemesi alacak mı? e-Devlet sosyal yardım sorgulama sayfası
Zümrüdüanka Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Ünlü hakkında bilgiler
20 Yaş altı çalışanlar sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.