Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Vaka sayısı 4 ayda 1 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentine 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgını bilançosu giderek ağırlaşıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 130 bini, ölü sayısı 60 bini geçti. Türkiye'de vaka sayısı 21 bin ve ölü sayısı 425 olarak kaydedildi.

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke 277 bin 475 ile ABD olurken, onu 119 bin 827 vakayla İtalya, 119 bin 199 vakayla İspanya ve 91 bin 159 vakayla Almanya izledi. Kovid-19 virüsü nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 14 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşanırken ülkeyi 11 bin 744 can kaybıyla İspanya, 7 bin 403 ile ABD, 6 bin 507 ile Fransa, 3 bin 605 ile İngiltere ve 3 bin 452 ile İran takip etti.

Yeni tip koronavirüsten dolayı 1487 ölümün görüldüğü Hollanda, 1283 ölümün görüldüğü Belçika ve 1275 ölümün görüldüğü Almanya, kayıtlara '1000'den fazla can kaybının kayıtlara geçtiği ülkeler' olarak geçti.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, tespit edilen vaka sayısı 844'e yükseldiği bildirilirken, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 359'a, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 9 bin 56'ya yükseldiği belirtildi.

Japonya’da 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 88'e yükseldiği açıklandı ve diğer bir ülke olan Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 950'ye çıktığı bildirildi.