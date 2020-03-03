Koronavirüs kabusu devam ediyor.Koronavirüs bir ülkeye daha ulaştı!

Koronavirüs salgını, ortaya çıktığı Çin'de yavaşlarken dünyanın farklı bölgelerinde hızla yayılıyor.
Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia ,düzenlediği basın toplantısında İtalya'dan 1 mart günü Arjantine gelen bir vatandaşlarında virüse rastlandığını ifade etti.
43 yaşındaki hastanın Arjantin baskenti Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altına alındığını belirtti.Tüm önlemlerin alındığını ifade eden bakan hastanın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Son Güncelleme: 03.03.2020 23:18