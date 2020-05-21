Koronavirüs kabusunun içinde kalan Brezilya'da vaka sayısında 3. sıraya yükseldi

Güney Amerika ülkesi olan Brezilya, koronavirüs kabusunun içinde kaldı. Ülkede vaka ve ölü sayıları hergün artış gösterirken ölüm sayılarından Dünya genelinde 3. sıraya yükseldi.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu salgınla ilgili alınacak tedbirlere ve salgını durdurmaya yönelik yapılması gereken kısıtlamalara izin vermediği Brezilya'da sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bildirildi. Üke genelinde vaka ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı verilerinde açıklanırken görülen rakamların korkutucu boyutlara çıktığı anlaşıldı.

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybının son 24 saatte 888 kişi daha artarak 18 bin 859’a yükseldiği belirtilirken ülke genelinde vaka sayısının 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştığı kaydedildi.

Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölüm bildiren Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda olduğu ifade edildi.

