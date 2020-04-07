Koronavirüs ölümleri giderek artıyor! ABD'de salgının merkezi New York

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ülkeler arasında İtalya'yı da geçerek listenin ilk sırasına yerleşen ABD'de vaka ve can kayb sayısı her geçen gün giderek artıyor. ABD'yi 140 bin 510 vakayla İspanya ve 132 bin 547 vakayla İtalya takip ediyor.
ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Diğer taraftan; ABD'deki eyaletler arasında New York'un salgının etkisinin en çok hissedildiği eyalet oldu. Dün 123 bin 160 olan vaka sayısı 8 bin 670 artışla 131 bin 830'a çıktığı New York eyaletini 41 bin 90 vakayla New Jersey, 17 bin 221 vakayla da Michigan takip ettiği belirtildi. Can kaybı olarak listelendiğinde ise New York 4 bin 758 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1003 ölümle New Jersey ve 727 ölümle Michigan eyaletleri takip ediyor.