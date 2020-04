Koronavirüs ölümleri giderek artıyor! ABD'de salgının merkezi New York

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu ülkeler arasında İtalya'yı da geçerek listenin ilk sırasına yerleşen ABD'de vaka ve can kayb sayısı her geçen gün giderek artıyor. ABD'yi 140 bin 510 vakayla İspanya ve 132 bin 547 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 478 artış gösterdiği ve 368 bin 449'a yükseldiği bildirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının da 1339 artışla 10 bin 993'e çıktığı açıklandı.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Diğer taraftan; ABD'deki eyaletler arasında New York'un salgının etkisinin en çok hissedildiği eyalet oldu. Dün 123 bin 160 olan vaka sayısı 8 bin 670 artışla 131 bin 830'a çıktığı New York eyaletini 41 bin 90 vakayla New Jersey, 17 bin 221 vakayla da Michigan takip ettiği belirtildi. Can kaybı olarak listelendiğinde ise New York 4 bin 758 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1003 ölümle New Jersey ve 727 ölümle Michigan eyaletleri takip ediyor.