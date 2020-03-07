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Koronavirüs salgını yüzünden tavafa kapatılan Kabe, yeniden açıldı

Suudi Arabistan yönetimi bir karar alarak ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'nin tavafa kapatıldığını duyurmuştu. Son gelen bilgilere göre ise Kabe, yeniden ziyarete açıldı.

07 Mart 2020 Cumartesi 21:38
Koronavirüs salgını yüzünden tavafa kapatılan Kabe, yeniden açıldı

Suudi Arabistan yönetimi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkede 7 kişide görüldüğü ve ülke genelinde virüs ile ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını duyurmuştu. Yöentim son olarak bir karar almış ve salgın nedeniyle Kabe ziyeretlerini kapatıldığını açıklamıştı.

Suudi yönetimde Haremeyn İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya bir açıklama yaparak, son olarak çıkarılan Kraliyet kararnamesiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren umreciler dışındaki ziyaretçilerin Kabe'yi tavaf etmesine izin verildiğini açıkladı.

Ülke genelinde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bir çok önlem alan Suudi Arabistan yönetimi, bu bağlamda çarşamba günü vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmuş ve Perşembe günü Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatarak sadece Mescid-i Haram'da namaz kılınmasına izin verilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
ZiyaretKoronavirüsüSuudi ArabistanKabe
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