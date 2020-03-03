Koronavirüs testinden geçen Papa Francis'un sonuçları negatif çıktı

Katoliklerin kutsal olarak gördükleri Papa Francis'in son günlerde tüm etkinliklerini iptal etmesi ve sürekli konuşmaları sırasında öksürmesi koronavirüse yakalandığı yönünde iddiların çıkmasına neden olmuştu. Vatikan'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken Papa için endişeli bekleyiş devam ediyordu.

İtalyan basınından Il Messaggero habe ajansı, Papa için koronavirüs testi yapıldığını ve sonucunun da negatif çıktığını duyurdu. Fakat Vatikan sözcüsü Matteo Bruni'nin koronavirüs iddialarına hiçbir yorumda bulunmaması da yine dikkatlerden kaçmadı.

Soğuk algınlığı nedeniyle Paskalya Orucu'na katılmayan ve koronavirüs kaptığı iddiaları ortaya çıkan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in yaklaşık 10 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle akciğerinin bir kısmını aldırdığı biliniyor.