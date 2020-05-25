Koronavirüs Türkiye'de ne zaman bitecek? İşte araştırma sonuçları

Singapur'da yapay zekanında kullanıldığı çarpıcı araştırmada hastalığın ülkelerde ne zaman biteceği belirlendi. İşte modellemeye göre Türkiye'de hastalığın biteceği tarih..

Koronavirüs Türkiye'de ne zaman bitecek? İşte araştırma sonuçları
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Çin'de ortaya çıkan ve 6 ay içinde tüm dünya ülkelerine yayılan ve enfekte olan kişi sayısı 5 milyonu geçen korona virüs hastalığı ile ilgili olarak Singapur'da yapay zekanında kullanıldığı bir araştırmada hastalığın ülkelerde ne zaman biteceği belirlendi.

Yayınlanan veriler kısa bir süre sonra tekrardan yayından kaldırıldı.Bu verilerin resmi ya da kesin bir gerçeklik sunmadığını aktaran bilim insanları kısa bir süre sonra bu verileri "iç kullanım" için kamuoyuna kapattı.Fakat yayınlanan veriler ve öngörüler gündem oldu. Koronavirüsle mücadele eden her ülke için hazırlanan özel grafiklerde, ülkelerin verilerinden alınan detaylarla bir takvim ve plan yapıldı.

ARAŞTIRMAYA GÖRE HASTALIK 8 EYLÜL'DE BİTİYOR

Singapurlu bilim insanları Türkiye ile ilgili olan öngörülerin 6 Mayıs 2020 tarihine kadarki verilerden alındığını açıkladı. Uzmanlar modellemeye göre Türkiye'de koronavirüsün bitmesi için yaklaşık 120 günlük bir süreye ihtiyaç duyulduğunu iddia etti.

Kamuoyunun kullanımına kapatılan raporda, salgının hangi ülkede kaç gün daha devam edeceği hazırlanan yapay zeka ve modelleme ile belirlendi. Grafikteki dikey çizgide gün bazında değişken yer alırken yatay çizgide ise, "Teoride salgının 7 Mayıs'tan itibaren bitmesi öngörülen gün sayısı" gösterildi.

Araştırmada, tahminin belirsiz olduğu ve zaman içinde değişebileceği vurgulanırken salgının teoride 8 Eylül 2020'de biteceği iddia edildi. Grafikte gün sayısındaki değişkenlik ve olası hatalara da dikkat çekildi. Uzmanlar Türkiye'deki gün bazındaki değişikliği 5 gün olarak kayıtlara geçti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 13:24

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