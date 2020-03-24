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Koronavirüse ikinci küçük kurban! İran'da 6 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi

İran'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Daha öncede lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki bir çocuk virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

24 Mart 2020 Salı 12:22
Koronavirüse ikinci küçük kurban! İran'da 6 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi

Çin'de başladıktan sonra yayılan ve İtalya'dan sonra ölüm oralanlarında ikinci sırada yer alan İran'dan üzücü bir haber geldi. Ülkenin Kuzey Horasan bölgesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bir açıklama yaparak eyalette şu ana kadar 189 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. 

Tespiti yapılan 189 kişide 19'unun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken 6 yaşındaki bir çocuğun da virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Kovid-19 tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı 14 Mart günü yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu söylemişti.

Kovid-19 virüsünün risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarılarında bulunuyorlar.

Diğer taraftan ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldiği öğrenildi.
 

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