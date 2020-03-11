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Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte acu TABLO

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, son olarak Türkiye'de de bir vakada tespit edildi. 4 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişinin öldüğü bir internet sitesinde yayınlandı. İşte acı tablo.

11 Mart 2020 Çarşamba 23:11
Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte acu TABLO

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra bütün dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs nedeniyle 4 bin 27 kişi hayatını kaybetti. 110 bin kişide tespit edilen virüs, şuana kadar 40’tan fazla ülkede görüldü. Çin dışında en fazla can kaybı ise İran ve İtalya’da yaşandı. İran’da 237 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, İtalya’da bu sayı 463 kişiye yükseldi.

Dünyada koronavirüs istatiktikleri

Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde 110 bin kişiye bulaştı. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin toplandığı ‘’Worldometer’’ intenet sitesi, yeni vaka sayısını 110 bin 98 olarak açıkladı.

İntenet sitesinde Kovid-19 virüsü nedeniyle 4 bin 27 kişinin hayatını kaybettiği, 64 bin 101 kişinin ise iyileştiği belirtildi. Çin’de 3 bin 136, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İtalya’da 463, İran’da 237, Güney Kore’de 54, Japonya’da 16, ABD’de 27, Fransa’da 30, İspanya’da 30, Irak’ta 7, Avustralya’da 2, İngiltere’de 2, Hollanda, Tayland, İsviçre, San Marino, Filipinler ve Tayvan’da da birer kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüs istatiktikleri tablosu

ÜLKELER

Toplam

Vaka

Yeni

Vakalar

Toplam

Ölüm

Yeni

Ölümler

 

Kurtarılan Toplam

Aktif

Durumlar

Ciddi,

Kritik

Tot Kılıfları /

1M pop

Çin

80757

22

3136

17

59924

17697

4794

56.1

İtalya

9172

 

463

 

724

7985

733

151.7

Güney Kore

7513

35

54

+1

247

7212

36

146.5

İran

7161

 

237

 

2394

4530

 

85.3

Fransa

1412

 

30

 

12

1370

66

21.6

ispanya

1231

 

30

 

32

1169

11

26.3

Almanya

1224

 

2

 

18

1204

9

14.6

Amerika Birleşik Devletleri

708

4

27

+1

15

666

8

2.1

Elmas Prenses

696

 

7

 

245

444

32

 

Japonya

530

 

9

 

101

420

33

4.2

İsviçre

374

 

2

 

3

369

 

43,2

UK

321

 

5

 

18

298

 

4.7

Hollanda

321

 

4

 

 

317

1

18.7

İsveç

261

 

 

 

1

260

 

25,8

Belçika

239

 

 

 

1

238

2

20.6

Norveç

227

 

 

 

1

226

 

41.9

Singapur

160

 

 

 

93

67

10

27.3

Avusturya

131

 

 

 

2

129

1

14.5

Malezya

117

 

 

 

24

93

2

3.6

Hong Kong

116

 

3

 

59

54

6

15.5

Danimarka

113

23

 

 

1

112

 

19.5

Bahreyn

109

 

 

 

22

87

 

64.1

Avustralya

101

8

3

 

22

76

1

4,0

Yunanistan

84

 

 

 

 

84

1

8.1

Kanada

77

 

1

 

8

68

1

2.0

Irak

71

 

7

 

3

61

 

1.8

İzlanda

65

 

 

 

1

64

 

 

Kuveyt

65

 

 

 

1

64

3

15.2

Mısır

59

 

1

 

1

57

 

0.6

BAE

59

 

 

 

12

47

2

6

San Marino

51

 

2

 

 

49

5

 

Tayland

50

 

1

 

33

16

1

0.7

İsrail

50

 

 

 

4

46

1

5.8

Hindistan

47

 

 

 

4

43

 

 

Tayvan

45

 

1

 

15

29

 

1.9

Lübnan

41

 

 

 

1

40

3

6

Çekya

40

2

 

 

 

40

 

3.7

Portekiz

39

 

 

 

 

39

 

3.8

Finlandiya

33

 

 

 

1

32

 

6

Vietnam

31

 

 

 

16

15

 

0.3

Brezilya

25

 

 

 

 

25

1

0.1

Slovenya

25

 

 

 

 

25

 

12.0

Filistin

25

 

 

 

 

25

 

4.9

Filipinler

24

 

1

 

2

21

1

0.2

İrlanda

24

 

 

 

 

24

 

4.9

Cezayir

20

 

 

 

 

20

 

0.5

Rusya

20

 

 

 

3

17

 

0.1

Suudi Arabistan

20

 

 

 

1

19

 

0.6

Endonezya

19

 

 

 

 

19

 

0.1

Umman

18

 

 

 

9

9

 

3.5

Katar

18

 

 

 

 

18

 

6.2

Arjantin

17

 

1

 

 

16

 

0.4

Romanya

17

 

 

 

5

12

 

0.9

Polonya

17

 

 

 

 

17

2

0.4

Pakistan

16

 

 

 

2

14

 

0.1

Ekvador

15

 

 

 

 

15

1

0.9

Gürcistan

15

 

 

 

 

15

1

3.8

Hırvatistan

13

 

 

 

 

13

 

3.2

Şili

13

 

 

 

 

13

 

0.7

Macao

10

 

 

 

10

0

 

 

Estonya

10

 

 

 

 

10

 

7.5

Azerbeycan

9

 

 

 

 

9

 

0.9

Kosta Rika

9

 

 

 

 

9

1

1.8

Macaristan

9

 

 

 

 

9

 

0.9

Peru

9

 

 

 

 

9

 

0.3

Meksika

7

 

 

 

4

3

1

0.1

Slovakya

7

 

 

 

 

7

 

1.3

Güney Afrika

7

 

 

 

 

7

 

0.1

Belarus

6

 

 

 

 

6

 

0.6

Letonya

6

 

 

 

1

5

 

3.2

Anavutluk

6

 

 

 

 

6

 

2.1

Maldivler

6

 

 

 

 

6

 

 

Dominik Cumhuriyeti

5

 

 

 

 

5

 

0.5

Lüksemburg

5

 

 

 

 

5

 

 

Yeni Zelanda

5

 

 

 

 

5

 

1.0

Tunus

5

 

 

 

 

5

 

0.4

Bosna Hersek

5

 

 

 

 

5

 

1.5

Fransız Guyanası

5

 

 

 

 

5

 

 

Afganistan

4

 

 

 

 

4

 

0.1

Kuzey Makedonya

4

 

 

 

 

4

 

1.9

Senegal

4

 

 

 

1

3

 

0.2

Bulgaristan

4

 

 

 

 

4

 

0.6

Malta

4

 

 

 

 

4

 

 

Bangladeş

3

 

 

 

 

3

 

 

Kolombiya

3

 

 

 

 

3

 

0.1

Kamboçya

2

 

 

 

1

1

 

0.1

Fas

2

 

 

 

 

2

1

0.1

Nijerya

2

 

 

 

 

2

 

 

Kamerun

2

 

 

 

 

2

 

0.1

Kıbrıs

2

 

 

 

 

2

 

1.7

Faeroe Adaları

2

 

 

 

 

2

 

 

Martinik

2

 

 

 

 

2

 

 

Aziz Martin

2

 

 

 

 

2

 

 

Sırbistan

2

 

 

 

 

2

 

0.2

Andorra

1

 

 

 

 

1

 

 

Ermenistan

1

 

 

 

 

1

 

0.3

Ürdün

1

 

 

 

 

1

 

0.1

Litvanya

1

 

 

 

 

1

 

0.4

Monako

1

 

 

 

 

1

 

 

Nepal

1

 

 

 

1

0

 

 

Sri Lanka

1

 

 

 

1

0

 

 

Ukrayna

1

 

 

 

 

1

 

 

Butan

1

 

 

 

 

1

 

 

Brunei

1

 

 

 

 

1

 

 

Burkina Faso

1

 

 

 

 

1

 

 

Kanal Adaları

1

 

 

 

 

1

 

 

Cebelitarık

1

 

 

 

1

0

 

 

Vatikan Şehri

1

 

 

 

 

1

 

 

Lihtenştayn

1

 

 

 

 

1

 

 

Moldova

1

 

 

 

 

1

 

0.2

Moğolistan

1

+1

 

 

 

1

 

0.3

Panama

1

+1

 

 

 

1

 

0.2

Paraguay

1

 

 

 

 

1

 

0.1

St. Barth

1

 

 

 

 

1

 

 

Gitmek

1

 

 

 

 

1

 

0.1

Toplam:

114458

96

4027

19

64101

46330

5771

14.7

 

 

Son Güncelleme: 11.03.2020 23:11
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