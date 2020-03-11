Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte acu TABLO

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra bütün dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs nedeniyle 4 bin 27 kişi hayatını kaybetti. 110 bin kişide tespit edilen virüs, şuana kadar 40’tan fazla ülkede görüldü. Çin dışında en fazla can kaybı ise İran ve İtalya’da yaşandı. İran’da 237 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, İtalya’da bu sayı 463 kişiye yükseldi.

Dünyada koronavirüs istatiktikleri

Wuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde 110 bin kişiye bulaştı. Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin toplandığı ‘’Worldometer’’ intenet sitesi, yeni vaka sayısını 110 bin 98 olarak açıkladı.

İntenet sitesinde Kovid-19 virüsü nedeniyle 4 bin 27 kişinin hayatını kaybettiği, 64 bin 101 kişinin ise iyileştiği belirtildi. Çin’de 3 bin 136, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İtalya’da 463, İran’da 237, Güney Kore’de 54, Japonya’da 16, ABD’de 27, Fransa’da 30, İspanya’da 30, Irak’ta 7, Avustralya’da 2, İngiltere’de 2, Hollanda, Tayland, İsviçre, San Marino, Filipinler ve Tayvan’da da birer kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüs istatiktikleri tablosu