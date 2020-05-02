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Koronavirüs'ü atlatan hastalarının kanları internet sitesi darkweb de satışa çıktı

Korona virüse karşı tedavi çalışmalarında iyileşen hastaların kanlarıyla çalışmalar yürütülüyor. İnternetin karanlık yüzü dark webde korona virüsü atlatan hastaların kanları satışa çıkarıldı. İşte detaylar..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:44
Koronavirüs'ü atlatan hastalarının kanları internet sitesi darkweb de satışa çıktı

Korona virüsü atlatan kişilerin kanlarının dark web’de satışa koyulduğu belirlendi. Dark web yani deep web intenetin yasal olmayan işlerin yürütüldüğü karanlık kısmında korona virüsü yenen kişilerin kanları para ile satılmaya başlandı.

İyileşen hastaların kanları hastalığa tedavi çalışmalarında kullanılırken, bu durum dark webde satışı yapılan bir şey haline geldi. Dark web’de yalnızca iyileşen hastaların kanlarının değil, ilaç ve hastalığa dair malzemelerinde yasal olmayan yollarla satışlarının yapıldığı da konuşuluyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 17:44
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