Koronavirüs'ü atlatan hastalarının kanları internet sitesi darkweb de satışa çıktı

Korona virüsü atlatan kişilerin kanlarının dark web’de satışa koyulduğu belirlendi. Dark web yani deep web intenetin yasal olmayan işlerin yürütüldüğü karanlık kısmında korona virüsü yenen kişilerin kanları para ile satılmaya başlandı.

İyileşen hastaların kanları hastalığa tedavi çalışmalarında kullanılırken, bu durum dark webde satışı yapılan bir şey haline geldi. Dark web’de yalnızca iyileşen hastaların kanlarının değil, ilaç ve hastalığa dair malzemelerinde yasal olmayan yollarla satışlarının yapıldığı da konuşuluyor.

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