Koronavirüs'ü atlatan hastalarının kanları internet sitesi darkweb de satışa çıktı

Korona virüsü atlatan kişilerin kanlarının dark web’de satışa koyulduğu belirlendi. Dark web yani deep web intenetin yasal olmayan işlerin yürütüldüğü karanlık kısmında korona virüsü yenen kişilerin kanları para ile satılmaya başlandı.
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Son Güncelleme: 02.05.2020 17:44