Koronavirüsü belirtisi gösteren Greta Thunberg ve babası karantinada!

Avrupa seyahatinden dönen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını belirtilerinden olan öksürük, boğaz ağrısı, titreme gibi şikayetlerin oluşması sonrası kendisini karantinaya aldı.

Avrupa gezisi sonrasında virüs ile ilgili hiçbir belirti göstermeden kendisini karantinaya aldığını belirten Thunberg, "Başlangıçta iyiydim. Ama birkaç gün sonra bazı belirtiler hissetmeye başladım" diye konuştu. Kendisiyle birlikte seyahat eden oyuncu babası Svante Thunberg'in de tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Kovid-19 virüsü belirtilerinden olan ve boğazının ağrıdığını, titrediği ve öksürdüğünü söyleyen 17 yaşındaki iklim aktivisti ayrıca, babası Svante Thunberg'in de kendini karantinaya aldıktan sonbra aynı belirtileri gösterdiğini ifade etti.

Henüz koronavirüsü testi yaptırmadığını söyleyen Thunberg, "Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim" diye konuştu.