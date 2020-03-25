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Koronavirüsü belirtisi gösteren Greta Thunberg ve babası karantinada!

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası Svante Thunberg, koronavirüs belirtileri göstermeleri nedeniyle kendilerini karantinaya aldılar.

25 Mart 2020 Çarşamba 11:04
Koronavirüsü belirtisi gösteren Greta Thunberg ve babası karantinada!

Avrupa seyahatinden dönen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını belirtilerinden olan öksürük, boğaz ağrısı, titreme gibi şikayetlerin oluşması sonrası kendisini karantinaya aldı.

Koronavirüsü belirtisi gösteren Greta Thunberg ve babası karantina

Avrupa gezisi sonrasında virüs ile ilgili hiçbir belirti göstermeden kendisini karantinaya aldığını belirten Thunberg, "Başlangıçta iyiydim. Ama birkaç gün sonra bazı belirtiler hissetmeye başladım" diye konuştu. Kendisiyle birlikte seyahat eden oyuncu babası Svante Thunberg'in de tedbir amaçlı kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Koronavirüsü belirtisi gösteren Greta Thunberg ve babası karantina

Kovid-19 virüsü belirtilerinden olan ve boğazının ağrıdığını, titrediği ve öksürdüğünü söyleyen 17 yaşındaki iklim aktivisti ayrıca, babası Svante Thunberg'in de kendini karantinaya aldıktan sonbra aynı belirtileri gösterdiğini ifade etti. 

Koronavirüsü belirtisi gösteren Greta Thunberg ve babası karantina

Henüz koronavirüsü testi yaptırmadığını söyleyen Thunberg, "Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim" diye konuştu.

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KoronavirüsüKarantinaGreta ThunbergIklim Aktivisti
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