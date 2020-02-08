Koronavirüsü ilk defa teşhis eden doktor Koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.

Çin'de başlayan ve büyük bir hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını devam ederken, virüsün ilk defa teşhisini koyan Li Wenliang adlı doktor hayatını kaybetti. Hastalık daha salgın haline gelmeden önce virüsü teşhis ederek tanımlamasını yapan doktorun da hayatını Koronavirüs yüzünden kaybetmiş olması oldukça büyük şaşkınlık yarattı.

30 Aralık 2019'da ilk defa koronavirüsünün salgın haline gelebileceği yönünde gizli bir mesaj paylaşan ve belki de salgının yayılma hızını yavaşlatma konusunda tüm dünyaya büyük fayda sağlayan doktorun ölümü Çin'de büyük üzüntüye neden oldu. Salgınla ilgili mesajı paylaşarak, Çin hükumetinin salgını saklamasını imkansız hale getiren doktorun çalıştığı hastanenin önüne çok sayıda Çinli vatandaş çiçek götürdü.