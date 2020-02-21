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Koronavirüsü Lübnan'a da sıçradı! Bir kadın karantinaya alındı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre bir kişide koronavirüsüne rastlandı. virüs tespiti yapılan kadın karantinaya alındı.

21 Şubat 2020 Cuma 21:03
Koronavirüsü Lübnan'a da sıçradı! Bir kadın karantinaya alındı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılmaya başlayan koronavirüsü Lübnan’da da görüldü. Yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle hastaneye başvurabn bir kadın üzerinde yapılan tetkiklerde koronavirüsü tespiti yapıldı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Ülkede ilk koronavirüsü salgınına rastlanıldığını ve virüse yakalanan kadının  Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Hastanesinde karantinaya alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Hasan, başkent Beyrut'taki bakanlık binasında konuya dair düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da tespit edilen ilk Kovid-19 vakasının, İran'ın Kum kentinden gelen 45 yaşındaki bir kadın olduğunu ve sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu belirterek Kovid-19 şüphelisi 2 hastanın da evlerinde müşahede altında olduklarını açıkladı.

Dünyayı kasıp kavuran virüs Kovid-19'a karşı ülkenin tek havalimanı olan Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda daha önce oluşturulan sağlık ekibini takviye edeceklerini söyleyen Bakan Hasan, Başbakan Hassan Diyab ile gerekli görüşme yapacaklarını ve Başbakanın onayı dahilinde İran-Lübnan arasındaki uçak seferlerini durdurabileceklerini kaydetti.


Lübnan basınında İran'da ortaya çıkan koronavirüsü sebebiyle Ülkeden gelen uçuşlara karşı sosyal medyada artan tepkilere yer verilmiş, buna karşılık Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir yazılı açıklama yaparak Sağlık Bakanlığı tarafından yönlendirilen ekiple koordineli olarak İran'dan gelen Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağından inen yolcuların tek tek tarandığı belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsüLübnan
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