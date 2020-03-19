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Koronavirüsü Monaco sarayına sıçradı! Prens II. Albert'ın test sonucu pozitif çıktı

Monako Prensi II. Albert için yapılan koronavirüsü test sonuçlarının poizitif çıktığı açıklandı.

19 Mart 2020 Perşembe 19:02
Koronavirüsü Monaco sarayına sıçradı! Prens II. Albert'ın test sonucu pozitif çıktı

Dünyayı kasıp kavurna yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını Monaco sarayına da sıçradı. corona virüse yakalandığı belirtildi. Monako sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada Prens II. Albert’ın koronavirüsü test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Saraydan yapılan açıklamada 62 yaşındaki prensin Kovid-19 salgınına yakalandığı öğrenildikten sonra sağlığında endişe duyulacak bir durum söz konusu olmadığı ve prensin sarayda bulunan özel ofisinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
 
Kovid-19 tesrlerininpozitif çıkması ile ilgili bir açıklamada prens Albert'den geldi. Prens II. Albertaçıklamasında “Ülkemiz, tarihinin en ciddi sağlık kriziyle karşı karşıya. Hükümetimiz salgına hazırlandı ve gerekli önlemler alındı. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için, sağlık ve kamu güçlerinin çalışanları sizin için çalışırken evde kalmanızı rica ediyorum.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"Biz hazırız ama tehlikeyi ortadan kaldırmak için herkesin yardımına ihtiyaç var. Bu sağlık krizi sadece kurallara saygı gösterme yeteneğimizle sona erecek. Bunu birlikte atlatacağız. Yaşasın Monako.”

Prens II. Albert'ın test sonucu pozitif çıktı

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