Koronavirüsü nedeniyle Irak'tan İran vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı

Irak Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle kriz masası oluşturdu. İran'da 2 kişinin ölümüne neden olan virüs nedeniyle ülkelerine İran'dan geçiş yapmak isteyen vatandaşlara sınır yasağı konuldu.

Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda Irakkurumu tarafından yapılan açıklamada ise İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca İran'dan kendi ülkelerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarına yasak uygulanmayacağı ve iki ülke arasındaki ticaretin bu süreçte devam edeceği kaydedildi.

Irak ile İran arasında bin 450 kilometrelik sınır hattı ve bu hattın üzerinde toplam 8 adet gümrük kapısı bulunuyor.