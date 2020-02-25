Koronavirüsü son 24 saatte 71 can aldı! Ölü sayısı 2 bin 699’a yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu güne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 699’a yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybettiği belirtilirken 508 kişide yeni Covid-19 vakası saptandığı kaydedildi. Böylelikle tespit edilen toplam vaka sayısı ise 80 bin 147'ye yükselmiş oldu.

Komşu Ülke'da ise virüs hızla yayılmaya devam ederken yetkililerden gelen son dakika açıklamasında, İran'danedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya, vaka sayısının ise 61'e yükseldiği bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kırmızı alarm veren İtalya'da ölü sayısı 7'ye olarak bildirilirken ülkede bir skandal ortaya atıldı. Covid-19 virüsünün bir hastanenin gerekli protokole uymaması nedeniyle hızla yayıldığı iddia edilirken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ortaya çıkan bu iddiaları doğruladı.

Başbakan Conte, söz konusu hastane ile ilgili gerekli incelemelerinin yapılacağı aktardığı açıklamasında virüsün İtalya ekonomisine de büyük etkisinin olacağını kaydetti.

