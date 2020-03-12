betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96455
ALTIN
329.651
DOLAR
6.2428
STERLİN
7.9451
EURO
6.9993

Koronavirüsü ülkeyi büyük etkiledi! İran'dan IMF'ye acil yardım talebi!

Koronavirüs salgınının büyük oranda etkilediği İran, salgınla mücadele edebilmek için IMF'den acil durumu öne sürerek 5 milyar dolar istedi.

12 Mart 2020 Perşembe 13:29
Koronavirüsü ülkeyi büyük etkiledi! İran'dan IMF'ye acil yardım talebi!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü İran'ı da büyük ölçüde etkliedi. Vaka ve ölümlerin önüne geçemeyen İran hükümeti, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) para talebinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan (International Monetary Fund - IMF) 5 milyar dolar para talep ettiğini kaydetti.

Bakan Zafir resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda IMF Direktörü Kristalina Geogieva'nın "Kovid-19'dan etkilenen ülkelere 'Acil Finansal Araç'tan destek sağlanacak" açıklamasını hatırlatan Zarif, İran Merkez Bankası'nın "acil olarak" destek istediğini notunu yazdı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnesar Hemmati ise bu paylaşımın ardından bir açıklama yaparak, istenen desteğin miktarının 5 milyar dolar olduğunu ve talebin IMF'ye bir mektupla aktarıldığını söyledi.

Bilindiği üzere koronavirüs salgınının en çok etkileyen ülkelerden biri olan İran'da 9 bin vaka tespit edildi ve 354 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 12.03.2020 13:29
Anahtar Kelimeler:
İranIMFAcil YardımTalep5 Milyar Dolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çinli bilim adamı iddia etti! İşte korona-virüs'ün biteceği tarih
Çinli bilim adamı iddia etti! İşte korona-virüs'ün biteceği tarih
Çin'de Corona virüse yakalanan 103 yaşındaki kadın hastalığı yendi
Çin'de Corona virüse yakalanan 103 yaşındaki kadın hastalığı yendi
Çin'den türk öğretmene ilginç yasak!
Çin'den türk öğretmene ilginç yasak!
İtalya'da ticari faaliyetler durduruldu! Tüm iş yerleri kepenk kapattı
İtalya'da ticari faaliyetler durduruldu! Tüm iş yerleri kepenk kapattı
Yunanistan'da 66 yaşında bir kişi koronavirüsünden yaşamını yitirdi
Yunanistan'da 66 yaşında bir kişi koronavirüsünden yaşamını yitirdi
Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte acu TABLO
Koronavirüsten hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte acu TABLO

Popüler Haberler

Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 12 Mart EYS konukları açıklandı!
Hostes olma boy ve kilo oranı kaç olmalıdır?
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak?
Ramo Cavidan'a ne oldu? Burcu Cavrar diziden neden ayrıldı, neden yok?
Koronavirüsü için hangi hastanelere gitmek gerekir, tedavisi hangi hastanelerde yapılıyor?
Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler hurafeler! Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Corona virüs maskesi evde nasıl yapılır? Korona virus maskesi nasıl yapılır? İşte adım adım yapılışı
El dezenfektanı ve kolonya korona vürüsünden korunmak için fayda ve koruma sağlar mı?
Özel Okullardan Koronavirüsü için tatili kararı çıktı mı?
İran Koronavirüs ilacını buldu iddiası doğru mu? Corona virüs ilacı ne zaman satışa sunulacak?
2020 Ziraat PTT Emekli promosyon miktarı ve başvuru şartları
Mayıs 2020 celp dönemi ve askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Öğretmen dizisi Metin Müdür kimdir? Gerçek adı nedir? Şerif Erol hakkında bilgiler
Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için geçerlidir? Kış lastiği ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadardır?
2020 yılında emlak vergisinden kimler muaf? Ödemeler ne zaman başlayacak?
Survivor 2020 yeni katılan yarışmacı İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu kimdir? İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu hakkında bilgiler
Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Malhun Hatun gerçek tarihte var mıydı? Malhun Hatun'un tarihteki yeri nedir?
Mucize Doktor Süheyla kimdir? Gerçek adı ne? Ayşen İnci hakkında bilgiler
Koronavirüs dezenfekte ve maske fiyatları ne kadar oldu?
Fındık fiyatları ne kadar? 12 Mart Perşembe il il güncel fındık fiyatları
Son Dakika! Okullar tatil edilecek mi? Kornavirüs okullar tatil edildi mi? MEB ve Sağlık Bakanı görüşecek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.