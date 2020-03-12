Koronavirüsü ülkeyi büyük etkiledi! İran'dan IMF'ye acil yardım talebi!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü İran'ı da büyük ölçüde etkliedi. Vaka ve ölümlerin önüne geçemeyen İran hükümeti, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) para talebinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan (International Monetary Fund - IMF) 5 milyar dolar para talep ettiğini kaydetti.

Bakan Zafir resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda IMF Direktörü Kristalina Geogieva'nın "Kovid-19'dan etkilenen ülkelere 'Acil Finansal Araç'tan destek sağlanacak" açıklamasını hatırlatan Zarif, İran Merkez Bankası'nın "acil olarak" destek istediğini notunu yazdı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnesar Hemmati ise bu paylaşımın ardından bir açıklama yaparak, istenen desteğin miktarının 5 milyar dolar olduğunu ve talebin IMF'ye bir mektupla aktarıldığını söyledi.

Bilindiği üzere koronavirüs salgınının en çok etkileyen ülkelerden biri olan İran'da 9 bin vaka tespit edildi ve 354 kişi hayatını kaybetti.