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Koronavirüsün Avrupa'daki üssü İtalya'da dram! Ölen kişi sayısı 2 bin 503

Çin'de ortaya çıkan korona-virüs Avrupa'da en çok İtalya'yı vurdu. Bugün itibari ile ölenlerin sayısı 2 bin 503 olarak açıklandı.

17 Mart 2020 Salı 21:22
Koronavirüsün Avrupa'daki üssü İtalya'da dram! Ölen kişi sayısı 2 bin 503

Çin'de ortaya çıkan dalga dalga yayılan salgında italya tam bir dramı yaşıyor.Açıklamalara göre bugün itibariyle ölenlerin sayısı 2 bin 503 oldu ,sayısının artmasından endişe duyuluyor. Geçtiğimiz günde italya başbakanı daha zirveyi görmedik diye açıklama yapmıştı.

Bugün de Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

VAKA SAYISI 26 BİNİ AŞTI
Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 26 bin 62'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu bildirdi.

345 KİŞİ DAHA HAYATIN KAYBETTİ


Genel Müdür Borrelli, ölenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503'e yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 2 bin 749 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 192 artarak 2 bin 941'e ulaştığını duyurdu.

Borrelli'nin açıkladığı ölü sayısı, ülkede 4 haftadır Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden acil durumda duyurduğu en yüksek ölümün görüldüğü 3. gün oldu. Daha önce 15 Mart'ta 368, 16 Mart'ta 349 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

10 bin kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisi hastanelerde görevlendirilecek
Ülkede yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen dolayısıyla ölü ve vaka sayısının en yüksek olduğu yer olan Lombardiya bölgesinde 879 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Özellikle 3 bin 993 vaka ile Lombardiya'da başı çeken Bergamo vilayetinde yoğun bakım ünitelerinin dolduğu basına yansıdı.

Diğer yandan, basında yer alan haberlerde, geçen hafta Kovid-19 endişesi nedeniyle cezaevlerinde yaşanan panikle gündeme gelen İtalya'da Lombardiya'daki Voghera Cezaevinde 4 mahkum ve 2 cezaevi doktorunda da virüse rastlandığı bildirildi.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte'nin dün imzaladığı 25 milyar avroluk acil destek paketiyle 10 bin kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisinin de uzmanlıkları verilerek saha hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi. Daha önce Lombardiya bölgesinde emekliye ayrılmış doktorlar da göreve çağrılmıştı.

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Son Güncelleme: 17.03.2020 21:34
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