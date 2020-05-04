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Koronavirüsün merkezi panikte! Katil arılar ABD'yi istila ediyor!

Ölüm ve vaka sayılarıyla koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de şimdi de katil arılarla uğraşıyor. Washington eyaletinde görülen ve ölümcül oldukları düşünülen arıların ülkenin doğu yakasına ulaşmasının her an olabileceğini belirten uzmanlar katil arıların ABD'ye, Çin'den gelen bir kargo ile ulaştığını öne sürdüler.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:38
Koronavirüsün merkezi panikte! Katil arılar ABD'yi istila ediyor!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni tip koronavirüsünde 70 bine yakın can kaybı vermesi nedeniyle virüsün merkezi olarak ilan edilen ABD, bu mücadelesinin yanına şimdi de katil arılarla mücadeleyi ekledi. Japonya'da her yıl yaklaşık olarak 50 insanın ölümüne sebep olan ve etçil bir arı türüolduğu bilinen Asya tipi eşek arısı ilk olarak Washington eyaletinde görüldü. Ülkenin doğusuna geçmesinin de an meselesi olduğunu savunan uzmanlar katil arıların ABD'ye Çin'den gelen bir kargo ile ulaştığını iddia ettiler.

Katil olarak nitelendirdikleri arının ağız kısmının çok büyük ve kesici olduğunu dile getiren Washington State Üniversitesi uzmanları, "Boyu 5 santimetreye ulaşan bu arıların iğneleri peş peşe sokulursa insanları öldürebilir. Bu sebeple bu dev arıların lakabı 'katil arı' olarak da bilinir" diye konuştu.

Arının, önümüzdeki 2 veya 3 yıl içerisinde ülkenin doğu kıyısına ulaşabileceğini söyleyen arı uzmanı Anthony Planakis ise, “Yeşilin bol olduğu New York’un dışına ulaşabilirler. Bir koloni haline gelmeleri için birkaç arı yeter” ifadelerini kullanırken Manhattanlı arıcı Andrew Cote'de “Arıların normalde buraya ulaşması yıllar alabilir fakat birinin kamyonunun arkasına yuva yaparlarsa gelmeleri 4 günü bile bulabilir. Her ne olursa olsun bu arılar ABD’de kalıcı olacak gibi görünüyor” dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
ABDçinWashingtonKatil Arı
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