Koronayı yenen İngiltere Başbakanı Johnson, görevinin başına geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına yakalanmış ve bir süre tedavi görmüştü. Süreç içerisinde görevinden uzak kalan Başbakan Johnson, sağlığına kavuştuktan sonra tekrar görevinin başına geçti.

Virüse yakalandıktan bir süre evinde karantina altında kalan Johnson'un durumu kısa sürede ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırılmış ve durumu daha da kötüleşince yoğun bakıma alınarak tedavisine burada devam edilmişti. Yoğun bakım sürecinin başarılı geçmesinin hemen ardından yeniden evine gönderilen Johnson, kalan süreci evinde geçirmişti. Başbakan Johnson'un görevinde olmadığı süre içerisinde ise koltuğu Dışişleri Bakanı geçici olarak devralmıştı.

22 günlük bir sürecin ardından sağlığına kavuşmuş olarak tekrar görevinin başına dönen Boris Johnson, Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu 10 Numara önünden kısa bir açıklama yaptı ve açıklamasında "Bu işin sonuna yaklaştık diyerek koronavirüs önlemlerini kaldırma konusunda aceleci olmayacaklarını bildirdi. Başbakan Johnson, ayrıca koronavirüsü ikinci dünya savaşından bu yana görülen en büyük meydan okuma olarak ta değerlendirdiğini söyledi.

Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Konutu 10 Numara'da görevinin başına geçen Johnson, bugün ilk iş olarak video konferans yoluyla yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Johnson'ın günlük basın toplantısına da katılacağı öngörülüyor.