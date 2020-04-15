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Kovid 19'un önüne geçilemiyor! Vaka sayısı 2 milyon'un üzerinde

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgın hastalığı önlenemez yayılımını sürdürüyor. Son açıklanan verilere göre dünya üzerinde kayıt altına alınan vaka sayısı 2 milyonu aştı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 09:48
Kovid 19'un önüne geçilemiyor! Vaka sayısı 2 milyon'un üzerinde

Çin'de ortaya çıkan tüm dünyayı esir alan korona virüs durmuyor. Salgın hastalık dünya üzeriden yayılmadık ülke bırakmadı ve bulaşmış ülkelerde de binlerce can almaya ekonomileri felç etmeye devam ediyor.

Tüm ülkelerde ilaç ve aşı çalışmaları devam etsede , korona salgın virüsünü tam anlamıyla tedavi eden bir ilaç henüz bulunmuş değil.

Bu sebeple korona virüs vaka sayısı dünya üzerinde giderek artıyor ve son rakamlara göre vaka sayısı 2 milyonu aştı.

En çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 174 bin 60 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 143 bin 303 ile Fransa, 132 bin 210 ile Almanya ve 93 bin 873 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 295 vaka kayda geçti. 

VAKA SAYILARI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler ise şöyle sıralandı: 

"İran (74 bin 877), Türkiye (65 bin 111), Belçika (31 bin 119), Hollanda (27 bin 419), Kanada (27 bin 63), İsviçre (25 bin 936), Brezilya (25 bin 684), Rusya (21 bin 102), Portekiz (17 bin 448), Avusturya (14 bin 234), İsrail (12 bin 46), Hindistan (11 bin 487), İrlanda (11 bin 479), İsveç (11 bin 445), Güney Kore (10 bin 591) ve Peru (10 bin 303)." 

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 210 ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. 

Salgın nedeniyle dünya genelinde 126 bin 754 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 484 bin 597 kişi ise iyileşti.

TRUMP, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE SAĞLANAN FONU KESTİ

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." ifadesini kullandı. Trump bu kararı alırken yönetiminin, "DSÖ'nün salgın konusundaki ihmal ve örtbaslarını değerlendirdiğini" de sözlerine ekledi. 

ABD'nin DSÖ'ye yıllık 400 ila 500 milyon dolar arasında bir fon sağladığını ifade eden Trump, "Buna karşı Çin sadece 40 milyon dolar sağlıyor." dedi.

Trump ayrıca, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." dedi.

DSÖ'nün salgına ilişkin geç adım atmasının tüm dünyaya çok zaman kaybettirdiğini de ifade eden Trump, salgınla ilgili ilk uyarıları yapan Çinli doktorların ortadan kaybolması konusunda da örgütün sessiz kaldığını dile getirdi.

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