Kovid-19'dan ten rengi değişen Çinli doktordan kötü haber!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgının ilk çıktığı yer olan Vuhan kentinde yaşayan ve hastalığa yakalanan Çinli doktor Hu Weifeng, tedavi aşaması sırasında ten rengi değişmişti.

Doktorun tedavi altındayken bu denli değişimi tüm dünyanın gündemine otururken, Wuhan Merkez Hastanesi'nde virüse karşı mücadele veren ürolog Hu Weifeng'ten kötü haber geldi. 4 ay süren tedaviyi başarılı bir şekilde tamamlayamayan doktorun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Doktor Hu Weifeng, virüs nedeniyle Wuhan Merkez Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6. sağlıkçı olurken hastaneden Hu'nun ölümüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs salgınına yakalandıktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı korkuturken virüsün karaciğeri çok fazla etilediği ve burada neden olduğu büyük hasar sonucu ten renginin koyulaşmaya başladı açıklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 16:00