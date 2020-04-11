Krakatau Yanardağı faaliyete geçti, Kül ve dumanları 500 metre yüksekliğe ulaştı

Koronavirüs ile mücadele içerisinde olan dünya doğal afetlerle de baş etmek zorunda kalıyor. Son olarak 2018 yılında faaliyete geçen Endonezya'nın batısında bulunan Anak Krakatau Yanardağı tekrar patlamaya başladı. Cuma günü başlayan patlamalarda Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanlar, yanardağın kraterinden yaklaşık 500 metre yüksekliğe ulaştı.

Bölge yetkililerinden edinilen bilgilerde, patlamaların bölgede herhangi bir can kaybı veya hasara neden olmadığı belirtilirken patlama anında çekilen görüntüler ise vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yanardağ patlamasının Anak Krakatau için nispeten büyük çapta olsa da çevreye verebileceği hasarının kısıtlı olacağı düşünülüyor. Ayrıca yetkililerin açıklamalarına göre, Anak Krakatau Yanardağı'nda 19 Aralık 2018'te meydana gelen patlamalar bölgede tsunamiye neden olduğu, Cava ve Sumatra adalarının kıyılarında yaşayan en az 430 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu kaydedildi.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya’da toplam 130 aktif yanardağ mevcut. Endonezya'nın en aktif dağı olan Merapi'nin 2010 yılında lav püskürtmesi sonucu bölgede 340 kişi hayatını kaybetmiş, 60 binden fazla kişi de evlerini terk ederek başka yerlere taşınmak zorunda kalmıştı.



