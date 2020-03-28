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Kraliçe Elizabeth'de koronavirüsü testi pozitif mi çıktı? Buckingham Sarayı açıkladı!

İngiltere Kraliyet ailesinde hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kraliçe 2. Elizabeth'in de koronavirüs testi olduğu ve sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü.

28 Mart 2020 Cumartesi 11:18
Kraliçe Elizabeth'de koronavirüsü testi pozitif mi çıktı? Buckingham Sarayı açıkladı!

Geçtiğimiz gün Prens Charles'ın yeni tip koronavirüsüne yakalandığı ve test sonuçlarının poizitif çıktığı açıklandıktan sonra gözler Kraliçe 2. Elizabeth'e çevrildi. Kraliçe, 9 Mart'ta oğlu Praens Charles ile Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturmuştu.

Tahtın sahibi Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Charles'ın koronavirüsüne yakalanarak karantinaya alınması sonrasında edinilen bir başka bilgi de İngiltere Başbasanı Boris Johnson ile 211 Mart tarihinde bir araya gelmesiyi. Bilindiği üzere Birleşik krallığın başbakanı Johnson'da koronavirüsü testleri pozitif çıktı.

Başbakan Johnson'ın da koronavirüsüne yakalandığı haberinden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili kaygılar biraz daha arttı ve kraliyet ailesi bu durumdan endişe duymaya başladı.

Diğer taraftan bazı sosyal medya hesapları ise Kraliçe'nin koronavirüs testinin de pozitif çıktığı idida etti. Fakat ortaya atılan bu iddialar Buckingham Sarayı tarafından doğrulanmadı. Saray tarafından yapılan bir açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlunu en son 9 Mart'ta, Johnson'ı da en son 11 Mart'ta gördüğü ve sağlığının iyi olduğu belirtilerek 93 yaşındaki Kraliçe ile 98 yaşındaki eşi Prens Philip'in Windsor Şatosu'na sosyal izolasyona çekildiği kaydedildi.

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Kraliçe ElizabethKoronavirüsüTest Sonuçları
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