Kraliyet ailesinde kriz! Elizabeth'in Prens Harry'yi toplantıya çağırdı

İngiltere, Buckingham Sarayından Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'nin ayrılma kararı ile çalkalanırken Kraliyet ailesinde bu durumun 'hayal kırıklığı' yarattığı iddiaları ortaya atıldı.

Reuters haber ajansı, Buckingham Sarayı'ndan yetkili birinden edinilen bilgilere göre yayınladığı haberinde,'in Sandringham Sarayı’nda bir kriz toplantısı düzenleyeceği ve torunu Prens Harry’yi, gelecekteki düzenlemeleri tartışmak için kriz toplantısına çağırdığı belirtildi. Toplantıda ayrıca Harry’nin babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'ın da hazır bulunacağı duyuruldu.

Kraliyet ailesinden ayrılarak kendi hayatlarını kazanmak istediklerini açıkladıktan sonra oğulları Archie ile birlikte Kanada'ya dönen Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ise kriz toplantısına telefon bağlantısıyla katılacağı açıklandı.

Diğer taraftan yayın kuruluşu BBC, çiftin saraydan ayrılma kararını kamuoyuna açıklamadan önce Kraliçe 2. Elizabeth’e ya da diğer aile üyelerine danışmadıklarını ve bunun da Buckingham Sarayı’nın “hayal kırıklığına uğradığını ve incindiğini” iddia etmişti.

