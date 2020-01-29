Küba'daki depremin şiddeti 7.7 ölçüldü, 3 ülkede tsunami alarmı verildi

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS), tarafından son dakika açıklamasına göre Jamaika ve Küba arasında bulunan şeritte 7.7 şiddetinde çok güçlü bir deprem meydana geldi.

Karayiplerde bulunan ve 1232.5 km uzunluğundaki Küba Adası yeryüzündeki en büyük 13. adası konumunda olup 11 milyonu aşkın nüfüsa sahip olan bölgede depremin en çok başkenti Havana'da hissedildiği kaydedildi.

Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısının merkez üssü olarak belirlendiği depremin Karayip deniz tabanının 10 kilometre altından geldiği bildirildi.

Depremin çevre ülkelerde can kaybı ya da maddi hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken Küba ile birlikte Jamaika ve Cayman'da 1 metre yüksekliğinde tsunami alarmı verildiği öğrenildi.



