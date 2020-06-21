Kurt Cobain'in gitarı 6 milyon dolara satıldı

Nirvana grubunun efsane solisti Kurt Cobain'in gitarı rekor bir fiyatla satıldı. 6 milyon dolara satılan gitar dünyanın en pahalı enstrümanı oldu. Dünyanın en önemli müzisyenler arasında gösterilen Kurt Cobain, ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen dinlenmeye devam ediyor. Kurt Cobain solist, söz yazarı, şarkıcı ve büyük bir sanatçı olarak biliniyordu.

Smells Like Teen Spirit, Lithium, Heart-Shaped Box gibi efsane şarkılarıyla müzik dünyasını adını altın harflerle kazdıran ve efsaneleşen Kurt Cobain, ilk kez 1993 senesinde New York'ta bir MTV Unplugged programında sahneye çıkmıştı. Bu programda kullandığı gitar, geçtiğimiz günlerde yapılan açık arttırmada 6 milyon dolara satıldı.

Ölümünden 5 ay önce yapılan bu konserde Kurt Cobain tarafından kullanılan 1959 Martin D-18E model gitar, Avustralyalı iş adamı Peter Freedman tarafından 6 milyon 10 bin dolar karşılığında satın alındı. İş adamının gitarı sanat galerisinde sergileyeceği bildirildi.

Gitarı açık arttırmayla satan Juliens Açık Artırma, ilk kez rekor satış gerçekleştirmiyor. Juliens Açık Artırma daha önce 5 kere dünya satış rekoru kırdı. Yine aynı firma, Kurt Cobain'in bir konserinde giymiş olduğu depresyon hırkasını Ekim 2019'da 334 bin dolara satmıştı.

Daha önce en pahalı gitar olan David Gilmour'un gitarı, Kurt Cobain'in gitarından sonra ikinci sıraya geriledi. Pink Floyd grubunun solistliğini yapan David Gilmour'un gitarı geçen yıl yapılan açık arttırmada 3,95 milyon dolara alıcı bulmuştu.

