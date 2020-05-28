Kuzey Kore'de karantinadan kaçarken yakalanan çift idam edildi!

Kuzey Kore, koronavirüs karantinası altında olan ve kaçmaya çalışan bir çiftin idam edildiğini açıkladı.

Kuzey Kore'de karantinadan kaçarken yakalanan çift idam edildi!
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Yeni tip koronavirüsü salgınında sıradışı önlemler alan Kuzey Kore, Mayıs ayı başında karantina altında olan genç bir çiftin idam edildiğini duyurdu.

Çin'e yakın bir bölge olan Ryanggang'da yaşayan çift, Ocak ayında kapatılan sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandı. Karantina altında olmaları gereken yerden yasa dışı yoldan kaçmaya çalışan Çift, hiçbir duruşmaya tabi tutulmadan infaz ekibi tarafından idam edildi. Kadının karaken yanında götürmek istediği yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu belirtildi.

Mayıs ayı başında gerçekleşen olay ile ilgili haberi ise uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) son dakika haberi olarak yayınladı.


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