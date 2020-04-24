Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un sır gibi saklanan ameliyatında son durum

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un geçirdiği kalp ameliyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Kuzey Kore lideri Kim'in daha öncede ailesi için inşa ettiği Hyang San Kliniği'nde ameliyatın gerçekleştiği ve ameliyat için Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi malzemeler kullanıldığı öğrenildi. Kuzey Kore liderini ameliyat eden doktorun da Almanya'da eğitim programlarına katıldığı yine gelen bilgikler arasında.

Kapalı rejim sistemi ile yönetilen Kuzey Kore de devlet liderinin ameliyatı sır gibi saklanmaya devam ederken Kuzey Korelilerin Güney Kore'ye sığınarak kendi ülkelerinden haber vermek için kurduğu "Daily NK" internet sitesinde yer alan bilgilerde yeni iddialar ortaya atıldı ve Kim'in ailesi için özel olatak inşa edilen Hyang San Kliniği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulununan hastanede Kim Jong-un'un kalp ameliyatı öncesinde Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi araç ve gereçlerle donatıldığı ve hastanedeki doktorların eğitim için sürekli yurtdışına gönderildiği belirtildi. Kuzey Kore liderini ameliyat eden doktorun ise geniş güvenlik önlemleriyle birlikte özel koruması olduğu da ifade edildi.

Öte yandan; Amerikan CNN televizyonu bir istihbarat yetkilisinin verdiği bilgilere dayanarak servis ettiği haberde, "ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim'in bir ameliyat sonrası sağlık durumunun ağır olduğuna ilişkin istihbaratı değerlendirdiğini" öne sürmüş onun ardından ABD Başkanı Donald Trump da, CNN televizyonunu Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumuyla ilgili yalan haber yapmakla suçlamıştı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap ise, söz konusu durumlarla ilişkin yayınladığı bir haberde, Güney Kore istihbaratının, Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin olağan dışı bir durum görmediğini bildirmişti.