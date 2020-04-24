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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaşıyor mu? Kim Jong Un durumu nasıl ?

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatından hiç görüntü vermeyen Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldüğüne dair iddialar gündemde şok etkisi yarattı. Peki Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaşıyor mu? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un durumu nasıl ? İŞte tüm bilinmeyen detaylar

24 Nisan 2020 Cuma 23:24
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaşıyor mu? Kim Jong Un durumu nasıl ?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yaşıyor mu? Kim Jong Un durumu nasıl ? sosyal medyada bu iddialar ile çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren ve hiç bir görüntü vermeye Kim Jong Un ile ilgili ortaya atılan Kim Jong Un öldü iddiası ortalığı kasıp kavurdu.

Kim Jong Un yaşıyor mu?

Kuzey Kore medyası lider Kim Jong Un ile hiç şekilde konuşmuyor bu konuda ki sesizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gece yarısı yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil" dedi:

"Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir."

Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi, Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna, göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi.

Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü kutlamalarına katılmadı.

Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da kamuoyu önüne çıkmış, İşçi Partisi politbüro toplantısına başkanlık etmişti.

Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG UN KİMDİR?

Kuzey Kore'de aldığı radikal kararlar ile bilinen KİM JONG UN 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçi Kim Jong-un, 8 Ocak 1983 yılında dünyaya geldi. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.
2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi.ve Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir.[7] Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Sevgili Saygı" olarak adlandırıyor.

Son Güncelleme: 24.04.2020 23:59
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