Kuzey Koreli Kim Yo-jong ölürse yerine kim geçecek?

Kuzey Kore’nin korkulan lideri Kim Jong-un’un öldüğü iddiaları dünya geneline yayıldı. Öldüğüne dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 2016 yılında ülkesi Kuzey Kore’den kaçarak Güney Kore’ye geçen ve burada milletvekili seçilen Ji Seong-ho, Kim Jong-un’un ölümü ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Peki gerçekten Kim Jong-un öldü mü? İşte detaylar…

Yaptığı ilginç işlerle ve idamlarla anılan Kuzey Kore’nin korkulan lideri Kim Jong-un hakkında öldüğüne dair birçok iddia ortaya çıkmaya başladı. Kim Jong-un’un ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği de merak konusu olmaya başladı. Peki gerçekten Kim Jong-un öldü mü? Ölürse yerine kim geçecek? İşte cevaplar…

Kim Jong-un Hakkında Flaş İddia

2016 senesinde ülkesi Kuzey Kore’den kaçarak Güney Kore’ye sığınan ve burada milletvekili seçilen Ji Seong-ho, ülkesinde bulunan Yonhap haber ajansına Kim Jong-un hakkında açıklamalarda bulundu. Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz hafta sonu öldüğüne dair bilgiler aldığını dile getirdi.

Aldığı bilgileri teyit ettirdiğini dike getiren milletvekili, tamamen emin olmadığını ancak öldüğüne dair olasılığın %99 olduğunu belirtti. Milletvekili aynı zamanda Kuzey Kore’de farklı bir halef mücadelesinin olduğunu, Pyongyang yönetiminin de birkaç gün içerisinde Kim Jong-un’un ölümünü doğrulayacağını iddia etti. Milletvekili Ji, bu bilgileri nereden öğrendiğini ise açıklamadı.

Son haftalarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında öldüğüne dair birçok haber ortaya çıktı. Çünkü Kim Jong-un, 15 Nisan tarihinde ülkenin kurucusu, büyükbabası Kim Il-sung’un doğum gününe de sağlık sebeplerinden dolayı katılamamıştı. Birçok önemli etkinliğe katılmaması ölüm iddialarını güçlendirdi.

Milletvekili Ji, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ölmesi durumunda kız kardeşi olan Kim Yo-jong’un muhtemel yeni Kuzey Kore lider olacağını da ekledi.

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