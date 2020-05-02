İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Kuzey Koreli Kim Yo-jong ölürse yerine kim geçecek?

Dünyanın en korkulan adamlarının başında gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldüğü söyleniyor. Peki Kim Jong-un öldü mü? Kim Jong-un ölürse yerine kim geçecek? İşte flaş iddialar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:37
Kuzey Koreli Kim Yo-jong ölürse yerine kim geçecek?

Kuzey Kore’nin korkulan lideri Kim Jong-un’un öldüğü iddiaları dünya geneline yayıldı. Öldüğüne dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 2016 yılında ülkesi Kuzey Kore’den kaçarak Güney Kore’ye geçen ve burada milletvekili seçilen Ji Seong-ho, Kim Jong-un’un ölümü ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Peki gerçekten Kim Jong-un öldü mü? İşte detaylar…

Yaptığı ilginç işlerle ve idamlarla anılan Kuzey Kore’nin korkulan lideri Kim Jong-un hakkında öldüğüne dair birçok iddia ortaya çıkmaya başladı. Kim Jong-un’un ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği de merak konusu olmaya başladı. Peki gerçekten Kim Jong-un öldü mü? Ölürse yerine kim geçecek? İşte cevaplar…

Kim Jong-un Hakkında Flaş İddia

2016 senesinde ülkesi Kuzey Kore’den kaçarak Güney Kore’ye sığınan ve burada milletvekili seçilen Ji Seong-ho, ülkesinde bulunan Yonhap haber ajansına Kim Jong-un hakkında açıklamalarda bulundu. Ji Seong-ho, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz hafta sonu öldüğüne dair bilgiler aldığını dile getirdi.

Aldığı bilgileri teyit ettirdiğini dike getiren milletvekili, tamamen emin olmadığını ancak öldüğüne dair olasılığın %99 olduğunu belirtti. Milletvekili aynı zamanda Kuzey Kore’de farklı bir halef mücadelesinin olduğunu, Pyongyang yönetiminin de birkaç gün içerisinde Kim Jong-un’un ölümünü doğrulayacağını iddia etti. Milletvekili Ji, bu bilgileri nereden öğrendiğini ise açıklamadı.

Son haftalarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında öldüğüne dair birçok haber ortaya çıktı. Çünkü Kim Jong-un, 15 Nisan tarihinde ülkenin kurucusu, büyükbabası Kim Il-sung’un doğum gününe de sağlık sebeplerinden dolayı katılamamıştı. Birçok önemli etkinliğe katılmaması ölüm iddialarını güçlendirdi.

Milletvekili Ji, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ölmesi durumunda kız kardeşi olan Kim Yo-jong’un muhtemel yeni Kuzey Kore lider olacağını da ekledi.

Telefonunu gazeten haline getir! Gündemin önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Mobil uygulamamız burada! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gazeteni elinden bırakma! Haberport Twitter hesabını takibe al, anlık basın bültenini istediğin an görüntüle! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 00:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok eden rapor açıklandı! Korona iki yıl daha sürebilir
Şok eden rapor açıklandı! Korona iki yıl daha sürebilir
Libya'dan darbeci Hafter milislerine ait konvoya hava saldırısı!
Libya'dan darbeci Hafter milislerine ait konvoya hava saldırısı!
Rusya'da son durum; Covid-19 son 24 saat Rusya verileri
Rusya'da son durum; Covid-19 son 24 saat Rusya verileri
Abd, İngiltere, Fransa ve İtalya'da son 24 saat'in koronavirüs rakamları
Abd, İngiltere, Fransa ve İtalya'da son 24 saat'in koronavirüs rakamları
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Covid-19 testinin pzitif çıktığını açıkladı!
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Covid-19 testinin pzitif çıktığını açıkladı!
Almanya'dan normalleşme adımı! ibadethaneler ve çocuk parkları açılıyor
Almanya'dan normalleşme adımı! ibadethaneler ve çocuk parkları açılıyor

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
Kuzey Yıldızı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuzey yıldızı dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
EBA giriş şifresi nereden, nasıl alınır? EBA öğrenci girişi işlemleri
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden online yapılacak
Esra Erol'da Hülya Hüsniye Çimen kimdir, nerelidir?
2020 AGİ ücreti kaç tl? 2020 AGİ tutarları tablosu en düşük AGİ ödemesi
2020 yılında otomobil fiyatları düşer mi? Yaz aylarında otomobil fiyatları artacak mı?
TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi
Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?
Fatih Çıtlak ramazan programı hangi kanalda saat kaçta başlıyor?
Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.