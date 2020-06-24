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Latin Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı

Son verilere göre Latin Amerika ve Karayipler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti. Brezilya, ABD'den sonra vaka ve ölüm sayısında ikinci sıraya yerleşti.

24 Haziran 2020 Çarşamba 22:25
Latin Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı
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Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Ölüm sayısının yarısından fazlası Brezilya’da görülürken, bu ülkedeki vaka sayısı dünya ikincisi oldu.


Meksika’da covid-19 nedeniyle 23.300 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede artan ölüm sayısına rağmen büyük önlemler alınmadı ve kısıtlama getirilmedi.

Şili’de 4.505 ölürken, Peru’da bu sayı 8.404 olarak bildirildi.

Uzmanlar, Latin Amerika’nın ABD ve Avrupa’dan daha çok vaka bildirdiğini ve bu nedenle salgının pik noktasına ulaşmasının haftalar sürebileceğini belirtti.


Son Güncelleme: 24.06.2020 22:25
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