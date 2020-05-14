Libya'da darbeci Hafter'e NATO'dan darbe!

Libya'da BM kurallarını tanımayan ve gergin günlerin yaşanmasına neden olan darbeci Halife Hafter'e NATO'dan beklenmeyen bir darbe geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Libya’da tüm tarafların saygı duyması gereken bir silah ambargosu olduğunu söyleyen Stoltenberg,, “Bu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymaz. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır.” diye konuştu.

Türkiye’nin hali hazırda NATO üyesi olmasına rağmen Akdeniz’de, Suriye ve Libya’da kendi gündemini uyguladığına yönelik basın mensubunun yönelttiği bir soruya ise Stoltenberg, "NATO'da 30 ortağız ve pek çok konuda farklı pozisyonlarımız olabilir ama Ankara önemli bir müttefiktir. Libya ve Suriye'de BM’nin barış anlaşmasına varma çabalarını destekliyoruz. Libya’da tüm tarafların uyması gereken bir silah ambargosu var. Bu, BM tarafından tanınan Fayiz es-Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymak anlamına gelmez. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." yanıtını verdi.

Rusya Hükümeti ve Çin Hükümetinin İtalya'ya yapılan yardımlara ilişkin gerek hükümetleri gerekse hükümet dışı aktörleriyle koronavirüs üzerinden gerçeği çarpıttığı için kitlesel dezenformasyon yaptıklarını söyleyen Stoltenberg, yardımlar konusunda kararın hükümetlerde olduğunu bu tür yardımların dezenformasyon için kullanılmamasının önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan; Libya Hükümetinin başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında Hafter'e bağlı çok sayıda milis etkisiz hale getirildi ve dört uçak, bir helikopter, iki SİHA ile çok sayıda tank, top, zırhlı araç, ağır silahların yanı sıra milislerin kullandığı tesislerin imha edildiği bildirildi.

Trablus, Vatiyye ve Ebu Gureyn olmak üzere 3 ayrı cephede gerçekleştirilen 'Barış Fırtınası' operasyonunda Libya Hükümeti'ne bağlı unsurlar önemli kazanımlar sağlarken Hafter'e bağlı milisler ağır zayiat vererek güneye doğru çekildiler.



