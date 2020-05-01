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Libya'dan darbeci Hafter milislerine ait konvoya hava saldırısı!

Libya Hükümeti, darbeci Hafter milislerine ait askeri konvoya hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Hava saldırısı Mersit Vadisi yakınlarında bulunan Kariyyat ve Nesme bölgeleri arasındaki bir yolda düzenlendi.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:20
Libya'dan darbeci Hafter milislerine ait konvoya hava saldırısı!

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Ramazan ayı süresince tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş ve herhangi bir askeri adıma karşılık verme haklarının olduğunu savunarak ülkedeki askeri hedeflerinden asla vazgeçmediklerini bildirmişlerdi.

Darbeci Hafter'e destek veren Libya'nın Sebha kenti ise son yaptığı açıklamada Hafter'e artık destek vermeyeceklerini ve UMH meşrü hükümetine destek vereceklerini duyurmuştu. Yapılan yazılı açıklamada "Libya halkının ısrarla reddetmesine rağmen ülkeye bir Mısır tecrübesi yaşatılmaya çalışıyor" ifadelerini kullanarak UMH'nin BM tarafından da tanındığına işaret etmişlerdi.

Libya Hükümeti ise darbeci Hafter milislerine ait askeri konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birlikler sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu sosyal iletişim sayfasından sakdırıyla ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında, "Hava kuvvetleri terörist Hafter milislerine bağlı kişilerin olduğu silahlı konvoya 6 hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verdi.

Libya'dan darbeci Hafter milislerine ait konvoya hava saldırısı!

Gerçekleştirilen hava operasyonun Mersit Vadisi yakınında bulunan Kariyyat ve Nesme bölgeleri arasındaki yolda yola düzenlendiği belirtilirken saldırıya ilişkin fazla ayrıntı paylaşılmadı.

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LibyaHava SaldırısıDarbeci HafterAskeri KonvoyHafter Milisleri
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