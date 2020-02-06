İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122284
ALTIN
301.530
DOLAR
5.9854
STERLİN
7.7393
EURO
6.5707

Libya konulu siyasi müzakereler için tarih belli oldu

Ateşkes amacı taşıyan Libya konulu siyasi müzakereleri için BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, bir açıklama yaparak tarihin belirlendiğini duyurdu. Müzakere için tarih 26 Şubat olacağı belirtildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 22:23
Libya konulu siyasi müzakereler için tarih belli oldu

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Libya krizi ile ilgili ateşkes amacı taşıyan 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu  tarafındam belirlenen 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM Cenevre Ofisi'ndeki gerçekleştirilen basın toplantısında Salame, Libya konulu siyasi müzakereler için belirlenen tarihin 26 Şubat olduğunu ve müzakerelerinde yine Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Tarafların birkaç noktada yakınlaşmasına rağmen ateşkes konusunda iki üç farklı konuda uyuşmazlık bulunduğunu ifade eden Salame, 3 ana müzakere masası oluşturulduğunu ve Cenevre'de son 4 günde, yapılan görüşmeler sonrasında tam teşekküllü ateşkese dönüştürülme konusunda iyi ilerleme kaydedildiği vurgulayarak, "Ateşkes anlaşması pek çok meseleden oluşuyor ve birçok noktada yakınlaşma oldu. Ayrıca fikir ayrılığı olan konular da var." ifadelerini kullandı.

Salame, ayrıca Libya'daki iç savaşı sona erdirmek için askeri, ekonomik ve siyasi başlıktan oluşan 3 ana müzakere masasının oluştuğunu ve Libya'da her iki tarafı temsilen 40 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
LibyaHafterAteşkes AnlaşmasıBmLibya Müzakeresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hızlı tren raydan çıkarak devrildi! Ölü ve yaralılar var
Hızlı tren raydan çıkarak devrildi! Ölü ve yaralılar var
ABD Senatosu'ndaki azil sürecinde yeni gelişme! Trump aklandı
ABD Senatosu'ndaki azil sürecinde yeni gelişme! Trump aklandı
Tüyler ürperten cinayet! Elinde eşinin vahşice kestiği başı ile yürüdü
Tüyler ürperten cinayet! Elinde eşinin vahşice kestiği başı ile yürüdü
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanovdan İdlib şehitleri için taziye mesajı geldi
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanovdan İdlib şehitleri için taziye mesajı geldi
Bir bıçaklı saldırı da Belçika'da! Londra'dan sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı
Bir bıçaklı saldırı da Belçika'da! Londra'dan sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı
İngiltere'de terör saldırısı yaşandı
İngiltere'de terör saldırısı yaşandı

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 7 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 SGK mesai saatleri
2020 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Milli silahlı drone Songar özellikleri
Devletten yaşlıya, engelliye, ve dar gelirli vatandaşa 275 Milyar yardım desteği geliyor!
Banka hesabı açma işlemleri nasıl yapılır? Banka hesabı için gerekli belgeler
Xenon far nedir? Xenon far yasak mıdır, cezası var mıdır? Xenon far muayeneden vizeden geçer mi?
Araçlarda bebek koltuğu bulundurmak zorunlu mu? Çocuk koltuğu bulundurmama cezası nedir? Bebek koltuğu yaş sınırı kaçtır, kaç yaşına kadar zorunlu?
Alkolmetre üflenmezse ne olur, alkolmetre üflememe cezası nedir? Alkolmetre üflememe cezasına nasıl ve nereden itiraz edilir?
SRC belgesi olmadan, SRC'siz araç kullanmanın cezası nedir, kaç paradır, ne kadardır, ceza puanı kaçtır? SRC'siz araç kullanma cezası
İstanbul'da kaç deprem toplanma alanı var?
EDHO Yavuz Kim? Yavuz’un Gerçek Adı
Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı - Yıldız falınız ve astrolojik günlük falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksını?
Heyet raporu nereden ve nasıl alınır? Tam Teşekküllü sağlık heyet raporu işlemleri
A101 6 Şubat Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta hangi kategoriler öne çıkacak?
Zümrüdüanka Saniye Arsoy kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş rol aldığı yapımlar
Engelli raporu ile ötv'den muaf ucuz araba nasıl alınır?
2020 Belediye Meclis Üyesi maaşları ne kadardır?
Kanalların yayın akışları 5 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Cep telefonu almak için kredi ve taksit imkanları neler?
Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.