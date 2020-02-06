Libya konulu siyasi müzakereler için tarih belli oldu

BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Libya krizi ile ilgili ateşkes amacı taşıyan 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu tarafındam belirlenen 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM Cenevre Ofisi'ndeki gerçekleştirilen basın toplantısında Salame, Libya konulu siyasi müzakereler için belirlenen tarihin 26 Şubat olduğunu ve müzakerelerinde yine Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Tarafların birkaç noktada yakınlaşmasına rağmen ateşkes konusunda iki üç farklı konuda uyuşmazlık bulunduğunu ifade eden Salame, 3 ana müzakere masası oluşturulduğunu ve Cenevre'de son 4 günde, yapılan görüşmeler sonrasında tam teşekküllü ateşkese dönüştürülme konusunda iyi ilerleme kaydedildiği vurgulayarak, "Ateşkes anlaşması pek çok meseleden oluşuyor ve birçok noktada yakınlaşma oldu. Ayrıca fikir ayrılığı olan konular da var." ifadelerini kullandı.

Salame, ayrıca Libya'daki iç savaşı sona erdirmek için askeri, ekonomik ve siyasi başlıktan oluşan 3 ana müzakere masasının oluştuğunu ve Libya'da her iki tarafı temsilen 40 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.