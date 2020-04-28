Libya'yı kontrol altına almak isteyen Hafter, tek taraflı darbe yaptı!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderliğini yapan darbeci Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezninde imzalanan 'Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini öne sürerek devlet başkanı olarak ülkenin başına geçtiğini iddia etti.

Halife Hafter, tek taraflı olarak gerçekleştirdiği darbe ile ilgili yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce bir çağrı yaptığını ve bu çağrıya istinaden kendi kontrolü altındaki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine değinerek, "Ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" öne sürdü.

Suheyrat Anlaşması'nın "hükmünü yitirdiğini" savunan Hafter, başında olduğu Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" söylediği mesajı sonrası ABD cephesinden jet hısında bir açıklama geldi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan ettiği açıklamasından üzüntü duydukları belirtilirken Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri Hafter'in, ülkenin siyasi yapısını tek taraflı olarak değiştirdiğini öne süren açıklamasından Washington yönetimini hüsrana uğrattığı kaydedildi.

SUHREYAT ANLAŞMASI NEDİR?

Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yönetmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Hafter ve ordusu, sahadaki girişimleriyle bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışmış, son olarak Nisan 2019'da başkent Trablus'a saldırı emri veren ve ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.