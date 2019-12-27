Libya'da darbeci hafter güçleri kadın ve çocukları hedef aldı! 2 ölü, 8 yaralı

Libya’da darbeyle iktidara gelen Hafter, Zaviye kentini bombaladı. Hafter güçlerine ait savaş uçakları, ülkenin batısında bulunan Zaviye kentindeki yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırıların sonucunda 2 kişi öldü ve 8 kişi ise yaralandı.

Zaviye Eğitim Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının düzenlediği misilleme sonucunda 2 sivilin yaşamını yitirdiği ve 8’inin ağır yaralandığı kaydedildi.

Eczane ve dükkanları hedef aldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti saldırı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda darbeci Hafter güçlerinin Zaviye kentinde eczane ve dükkanları hedef aldığını belirtti. Düzenlenen saldırıların sonucunda hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi.

Zaviye, Hafter’in saldırı emri karşısında Trablus’un korunması için seferberlik ilan edilen kentler arasında bulunuyor. Libya’nın doğusundaki silahlı güç lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü Trablus merkezine yeni bir saldırı başlatıldığını açıklamıştı.

4 Nisan günü Trablus’un ele geçirilmesi için birliklere saldırı emri verilmiş ve 48 saat içerisinde başkent kontrolünün ele geçirileceği iddia edilmişti. Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de buna karşın Burkan el-Gadap Operasyonu’nu başlattı.