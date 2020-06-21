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Libya'dan Mısır'a sert açıklama: Karşı koyma hakkımız var!

Libya ve Mısır arasındaki ipler geriliyor. Mısır Arap Birliği'nden Libya konulu bir toplantı isteyince Libya Dışişleri Bakanlığı bu toplantıyı reddetti.

21 Haziran 2020 Pazar 03:41
Libya'dan Mısır'a sert açıklama: Karşı koyma hakkımız var!
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Birbirine sınırı olan iki ülke Libya ve Mısır arasında gerilim yaşanıyor. Libya'da yaşanan gelişmelerden dolayı Mısır, Arap Birliği'nden Libya konulu bir toplantı talep etti. Bunun üzerinde Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın yaptığı bu çağrıyı reddetti. Libya bu toplantının kurallara aykırı olduğunu, Mısır'ın Ulusal Mutabakat Hükümeti ile istişare etmediğini dile getirdi.


Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, herhangi bir hazırlık yapılmadan, belgeler gözetilmeden toplantıdan bir karar çıkacak olursa karşı koyma hakkını saklı tutar'' ifadelerine yer verildi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği'nin Mısır'dan dün yaptığı çağrıda Libya'da gerçekleşen olayların müzakere edilmesine yönelik ifadeler vardı. Libya kanadı bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Arap Birliği kanadında da toplantıyla alakalı resmi bir açıklama bulunmuyor.


Son Güncelleme: 21.06.2020 03:41
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