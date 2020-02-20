Londra'da, cami müezzini bıçaklı saldırıya uğradı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir camide namaz kılan bir müezzin bıçaklı saldırıya uğradı. Almanya'da iki ayrı kafeye yapılan ırkçı saldırının ardından Londra'dan gelen saldırı haberinde 70 yalşarında olan bir din görevlisi kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından bıçaklandığı bildirildi.

İngiliz basını olayla ilgili yayınladığı haberde, saldırganın bir anda koşarak camiye girdiğinin görüldüğü ve o sırada namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığını yazdı. Sosyal medyada ise saldırıyla ilgili yapılan paylaşımlarda bir polis memurunun camide elleri arkadan bağlanmış genç yaşlarda beyaz bir kişinin başında durduğu görüntüler yayınlandı.

Londra polisi ise oratya çıkan bu saldırı haberinin ardından bir açıkalma yaparak Londra'da bulunan Regent's Park Camisi'nde 70'li yaşlardaki bir kişinin bıçaklandığı ve yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilirken yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Polisin yaptığı açıklamada ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren kişinin olaydan hemen sonra cinayet girişimi şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

