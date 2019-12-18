Mahkeme kararını verdi; Pakistan'ın eski lideri Pervez Müşerref idam edilecek!

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet ettiği gerekçe gösterilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından idama mahkum edildi.
Başkanlığından 5 yıl sonra ise 2013 seçimlerine katılmak amacıyla ülkesine dönen Müşerref hakkında, eski başbakan Benazir Butto'nun öldürülmesinde payı olduğu tespit edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.
2013 yılında açılan dava sonrasında eski lider Müşerref sağlık sorunlarından dolayı 2016 yılında Dubai'de yaşamasına izin verilmişti.
Son Güncelleme: 18.12.2019 20:43