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Mahkeme kararını verdi; Pakistan'ın eski lideri Pervez Müşerref idam edilecek!

Pakistan'da özel bir mahkeme eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında idam kararı verdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:43
Mahkeme kararını verdi; Pakistan'ın eski lideri Pervez Müşerref idam edilecek!

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet ettiği gerekçe gösterilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından idama mahkum edildi.

3 üyeden oluşan özel mahkeme kararına göre idam kararı alınan Pakistan eski lideri Müşerref 1999 yılında anayasayı askıya alarak darbe yapmış ve ülkenin başına geçmişti. 2008 yılına kadar ülkeyi yönetmişti. Devlet başkanlığı sırasında ülkenin kuzeyinde güçlenen Taliban örgütünü gerekçe göstererek 2007'de anayasayı bir kez daha askıya alan Müşerref olağanüstü hal ilan ederek 2008 yılına kadar ülkenin başında kalmıştı.

Başkanlığından 5 yıl sonra ise 2013 seçimlerine katılmak amacıyla ülkesine dönen Müşerref hakkında, eski başbakan Benazir Butto'nun öldürülmesinde payı olduğu tespit edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

2013 yılında açılan dava sonrasında eski lider Müşerref sağlık sorunlarından dolayı 2016 yılında Dubai'de yaşamasına izin verilmişti.

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:43
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